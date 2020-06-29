***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2020 10:36
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853244
BIST
11:51115.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 542,47
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.238
En Düşük
114.432
11:516,8538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
11:517,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:51390,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,41
|Açılış
|: 390,27
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.136
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.714.742
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.127.513
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,82
|19.967.207
|% 9,73
|
|DOGUB
|2,71
|21.272.049
|% 9,72
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,82
|10.371.224
|% -5,34
|
|ORGE
|6,61
|63.376.233
|% -5,16
|
|TSPOR
|7,77
|238.094.249
|% -4,78
|
|ODAS
|2,46
|659.242.541
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|324.475.769
|% 2,12
|
|HALKB
|6,41
|290.987.000
|% 1,75
|
|TSPOR
|7,77
|238.094.249
|% -4,78
|
|GARAN
|8,26
|206.052.874
|% 0,49
|
|ODAS
|2,46
|659.242.541
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|324.475.769
|% 2,12
|
|CEMAS
|1,46
|162.657.200
|% 2,82
|
|KARSN
|2,83
|189.351.705
|% 2,91
|
|BJKAS
|2,73
|173.458.041
|% 9,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4339
|8,4762
|% 0,01
|
|Frank
|7,2126
|7,2561
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.546
|5,60
|
|Tam
|2.599
|2.612
|5,70
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,80
|
|Çeyrek
|631
|640
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,00
|
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