***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:14
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888115
BIST
15:141.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:147,6868
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,1077
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:149,0841
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1047
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:14464,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,98
|Açılış
|: 464,03
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:12
|SEKUR
|13,31
|14.379.488
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|43.031.182
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.130.045
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|82.113.243
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,77
|7.044.590.528
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,86
|2.457.158.522
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,23
|2.320.552.986
|% 6,82
|
|THYAO
|11,82
|1.922.007.465
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,34
|1.685.368.857
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,86
|2.457.158.522
|% 2,14
|
|GARAN
|8,77
|7.044.590.528
|% 3,18
|
|KRDMD
|4,23
|2.320.552.986
|% 6,82
|
|EKGYO
|1,92
|605.368.863
|% 1,05
|
|VAKBN
|4,85
|1.295.848.356
|% 1,46
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6860
|7,6887
|% -1,36
|
|Euro
|9,0824
|9,0871
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,1114
|10,1621
|% -1,51
|
|Frank
|8,3962
|8,4468
|% -0,81
|
|Riyal
|2,0501
|2,0604
|% -1,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|6,65
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|-66,00
|
|Tam
|3.070
|3.150
|-67,50
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,65
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,32
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,17
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:23PAPIL
Yüzde 6.61 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 417 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, OYAKC, MGROS
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.82 ) 1, 168
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, SEKUR, TLMAN, DOAS, BFREN, ETILR, MARKA, TKURU
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, KSTUR, EUYO, YBTAS, COSMO