***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 17:39
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891232
BIST
17:271.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:277,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0671
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:279,4855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0315
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:27460,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,64
|Açılış
|: 460,47
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:27
|INVEO
|34,98
|27.541.495
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.361.319
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,28
|197.369.573
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.762.550
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.360.304.501
|% -8,48
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|GARAN
|9,23
|2.516.226.359
|% 0,11
|
|TSKB
|2,05
|2.360.304.501
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,72
|2.017.484.216
|% 3,82
|
|PETKM
|4,27
|1.788.005.997
|% 0,95
|
|THYAO
|12,22
|1.209.107.968
|% -0,24
|
|TSKB
|2,05
|2.360.304.501
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,72
|2.017.484.216
|% 3,82
|
|PETKM
|4,27
|1.788.005.997
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,18
|892.354.201
|% 0,46
|
|GARAN
|9,23
|2.516.226.359
|% 0,11
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7851
|7,7945
|% -0,85
|
|Euro
|9,4731
|9,4855
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,4477
|10,5000
|% -0,27
|
|Frank
|8,7016
|8,7540
|% -0,45
|
|Riyal
|2,0677
|2,0781
|% -1,04
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|6,92
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
|
Seans Raporu
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