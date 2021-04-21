***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:03
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929931
BIST
10:531.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -23,13
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.341
10:538,1490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:539,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:53466,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,06
|Açılış
|: 466,89
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:53
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.634.454
|% 9,52
|
|FENER
|34,60
|61.025.816
|% 8,13
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|8.667.738
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|42.942.634
|% -9,90
|
|INTEM
|29,00
|536.168
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|GOLTS
|43,60
|3.359.755
|% -8,98
|
|PETKM
|6,39
|466.772.940
|% -2,74
|
|GARAN
|6,96
|294.419.881
|% -1,83
|
|EREGL
|18,07
|229.878.710
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,23
|157.151.457
|% 0,42
|
|KOZAL
|107,30
|122.615.924
|% -1,56
|
|PETKM
|6,39
|466.772.940
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,06
|111.906.915
|% -2,83
|
|EKGYO
|1,82
|83.108.588
|% -1,09
|
|GARAN
|6,96
|294.419.881
|% -1,83
|
|TSKB
|1,24
|45.263.437
|% -1,59
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1453
|8,1490
|% 0,52
|
|Euro
|9,7996
|9,8075
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,3124
|11,3692
|% 0,37
|
|Frank
|8,8406
|8,8939
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% 0,50
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,24
|