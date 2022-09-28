***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 10:16
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065599
BIST
10:323.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,86
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.267
En Düşük
3.242
10:3218,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5004
En Düşük
18,4132
10:3217,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0492
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7394
En Düşük
17,6326
10:32962,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,28
|Açılış
|: 962,63
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ARASE
|134,00
|72.467.762
|% 9,93
|
|KMPUR
|62,90
|128.949.743
|% 8,45
|
|ALKIM
|34,16
|65.842.058
|% 8,10
|
|HKTM
|41,88
|24.364.371
|% 7,99
|
|CANTE
|117,80
|38.772.457
|% 7,97
|
|LIDFA
|4,63
|6.202.334
|% -32,90
|
|ULUFA
|5,19
|1.102.211
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|4.944.187
|% -9,89
|
|EGSER
|29,00
|25.141.012
|% -9,38
|
|SKBNK
|1,92
|191.748.838
|% -6,80
|
|SASA
|68,90
|499.941.003
|% -0,14
|
|THYAO
|70,30
|470.098.651
|% -0,99
|
|EKGYO
|4,01
|334.599.423
|% 0,75
|
|GARAN
|19,59
|276.309.264
|% -0,15
|
|TUPRS
|297,30
|254.527.031
|% 0,78
|
|SKBNK
|1,92
|191.748.838
|% -6,80
|
|EKGYO
|4,01
|334.599.423
|% 0,75
|
|ZOREN
|3,60
|151.377.380
|% -6,01
|
|TSKB
|2,40
|80.409.367
|% -5,14
|
|YKBNK
|7,20
|218.918.242
|% -0,55
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4955
|18,4990
|% 0,27
|
|Euro
|17,7108
|17,7391
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,6763
|19,7750
|% -0,28
|
|Frank
|18,5309
|18,6425
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9020
|4,9266
|% 0,31
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|-12,12
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.545
|6.632
|-44,00
|
|Yarım
|3.184
|3.242
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,21
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|-1,59
|
Seans Raporu
10:32
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10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 43 kaybederek (% -0.43 ) 3, 544
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10:46XU100
Endeks 3, 255 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 7, 423.00 milyon TL de
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10:46ULUFA
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 746 adet işlem
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10:45SKBNK
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 765, 643 adet işlem