***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2021 09:14
***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSUE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nerox International B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940354
BIST
16:371.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,31
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:378,6320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0348
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:3710,5196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0305
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:37524,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,44
|Açılış
|: 524,55
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ATATP
|29,04
|10.401.286
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.792.996
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,73
|3.345.640
|% 8,43
|
|EUKYO
|6,19
|2.495.504
|% 8,03
|
|METUR
|22,50
|23.729.160
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,15
|13.498.846
|% -6,70
|
|PKENT
|2.528,90
|2.064.156
|% -6,02
|
|EPLAS
|30,72
|6.639.018
|% -5,19
|
|THYAO
|14,31
|1.169.513.490
|% 1,92
|
|GARAN
|8,27
|1.136.743.348
|% 2,10
|
|KOZAL
|123,90
|539.338.821
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,78
|490.215.509
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|461.212.836
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|350.535.861
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|373.621.607
|% 1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.136.743.348
|% 2,10
|
|BOBET
|4,17
|409.318.643
|% -1,42
|
|THYAO
|14,31
|1.169.513.490
|% 1,92
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6305
|8,6320
|% -0,40
|
|Euro
|10,5140
|10,5196
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1942
|12,2553
|% -0,33
|
|Frank
|9,5683
|9,6259
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-1,82
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.513
|-17,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-13,42
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-6,49
|
|Çeyrek
|835
|855
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,55
|71,55
|-0,34
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:48XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 11, 106.00 milyon TL de
-
16:48QUAGR
Yüzde 5.86 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 877 adet işlem
-
16:47RYGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 551, 944 adet işlem
-
16:46ESEN
Yüzde 6.83 oranında artışla 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 421, 439 adet işlem
-
16:44ESEN
Yüzde 6.96 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 385, 468 adet işlem