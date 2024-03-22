***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih22/03/2024Saati10:00AdresiAktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No 8/1 Şişli 34394 İSTANBULGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 2023 yılına ilişkin olağan gelen kurul toplantı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261478BIST