***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.03.2024 15:32
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
22/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
22/03/2024
Saati
10:00
Adresi
Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 2023 yılına ilişkin olağan gelen kurul toplantı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261478
BIST
'
17:239.093
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -47,32
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2332,0175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0077
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2334,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,2084
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:232.237,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,77
|Açılış
|: 2.237,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:21
|MEKAG
|66,55
|109.058.507
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|OYAYO
|36,80
|14.082.039
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|937.272.856
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,54
|91.248.101
|% -9,72
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|ENSRI
|33,62
|190.251.348
|% -9,14
|
|THYAO
|289,50
|10.885.513.350
|% 1,40
|
|YKBNK
|26,38
|4.807.302.642
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,06
|3.968.154.759
|% -0,81
|
|VESTL
|85,55
|3.785.408.414
|% -0,29
|
|AKBNK
|45,50
|3.419.314.612
|% 1,02
|
|ISCTR
|11,06
|3.968.154.759
|% -0,81
|
|YKBNK
|26,38
|4.807.302.642
|% 1,54
|
|ZOREN
|5,34
|834.116.561
|% -2,20
|
|EKGYO
|10,16
|1.159.059.766
|% -3,33
|
|PETKM
|23,12
|2.577.414.099
|% 0,87
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0085
|32,0147
|% -0,03
|
|Euro
|34,6568
|34,6738
|% -0,58
|
|Sterlin
|41,1551
|41,3614
|% -0,41
|
|Frank
|36,3637
|36,5459
|% -0,03
|
|Riyal
|8,7033
|8,7469
|% -0,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|901,11
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,86
|1.009,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,53
|85,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,91
|2.173,22
|% 0,66
|