***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca 50.000.000 Avro ve muadili para birimi nominal tutarına kadar, yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271231BIST