***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK onayıYetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.08.2023Ek AçıklamalarBankamız tarafından 6.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek yapılandırılmış olanlar dahil borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetten oluşan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve 47/989 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188374BIST