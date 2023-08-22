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***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.08.2023 18:25
***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK onayı

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.08.2023

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından 6.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek yapılandırılmış olanlar dahil borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetten oluşan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve 47/989 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188374


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Yarım 5.620 5.685 36,00  
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