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***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.12.2023 23:04
***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 11.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.12.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 07.12.2023

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından 11.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek yapılandırılmış olanlar dahil borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetten oluşan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223809


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