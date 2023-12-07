***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 11.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.12.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 07.12.2023Ek AçıklamalarBankamız tarafından 11.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek yapılandırılmış olanlar dahil borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetten oluşan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223809BIST