***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
22.05.2023 11:46
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 7.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni ile bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152652
BIST
13:084.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,58
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0819,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0821,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0900
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:081.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:08
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8234
|19,8276
|% 0,08
|
|Euro
|21,4898
|21,5051
|% 0,42
|
|Sterlin
|24,5970
|24,7204
|% 0,05
|
|Frank
|22,0684
|22,2013
|% 0,59
|
|Riyal
|5,2696
|5,2960
|% 0,05
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,35
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,07
|