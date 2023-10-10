***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
10.10.2023 12:02
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL nominal bedelli ve 188 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203724
BIST
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13:298.383
En Düşük
|Değişim
|: 2,32%
|| 189,98
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:2927,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:2929,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1384
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:291.655,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.655,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:27
|MRSHL
|1.018,80
|187.925.123
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|370.945.284
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|485.671.402
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|SUNTK
|71,85
|32.605.799
|% -2,77
|
|YKSLN
|15,30
|47.267.733
|% -2,67
|
|AGESA
|72,30
|22.537.747
|% -2,63
|
|ASELS
|42,74
|2.654.414.691
|% -2,60
|
|THYAO
|231,80
|3.090.415.744
|% 2,02
|
|ASELS
|42,74
|2.654.414.691
|% -2,60
|
|YKBNK
|19,25
|2.361.757.577
|% 3,94
|
|ZOREN
|6,50
|2.341.451.406
|% 5,69
|
|TUPRS
|149,20
|2.302.727.947
|% 0,88
|
|ZOREN
|6,50
|2.341.451.406
|% 5,69
|
|KATMR
|3,20
|707.851.239
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|1.509.822.945
|% 9,35
|
|ODAS
|13,66
|2.040.806.463
|% 9,72
|
|EKGYO
|8,33
|1.100.477.026
|% 1,71
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7247
|27,7303
|% 0,22
|
|Euro
|29,4054
|29,4147
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,9127
|34,0827
|% 0,38
|
|Frank
|30,5173
|30,7011
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3718
|7,4088
|% 0,16
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|11.472
|11.645
|100,00
|
|Tam
|11.232
|11.319
|-13,00
|
|Yarım
|5.633
|5.677
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,40
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,00
|88,00
|-0,15
|