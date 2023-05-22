***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
22.05.2023 11:49
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal bedelli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152654
BIST
13:084.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,58
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0819,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0821,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0923
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:081.262,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:06
|CANTE
|19,36
|120.178.817
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|169.690.416
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.454.312
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.630.272
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.130.166
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,86
|22.527.455
|% -6,96
|
|RYSAS
|35,50
|32.745.090
|% -6,92
|
|KLSYN
|3,40
|27.734.976
|% -6,85
|
|AVHOL
|28,90
|360.707.179
|% -5,49
|
|THYAO
|134,40
|1.723.752.123
|% 1,36
|
|ASTOR
|50,45
|945.973.166
|% 3,38
|
|SASA
|104,60
|929.582.418
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|921.073.451
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,65
|861.888.871
|% -1,73
|
|EKGYO
|6,30
|705.681.166
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,56
|846.591.878
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,02
|613.184.816
|% -0,88
|
|AKBNK
|14,79
|700.650.449
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,81
|829.705.935
|% 3,35
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8232
|19,8316
|% 0,10
|
|Euro
|21,4908
|21,5092
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5856
|24,7089
|% 0,00
|
|Frank
|22,0566
|22,1895
|% 0,54
|
|Riyal
|5,2688
|5,2952
|% 0,03
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,56
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|37,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.666
|59,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,01
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,15
|