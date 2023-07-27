***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
27.07.2023 17:10
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal bedelli ve 196 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175845
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0366
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1781
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.684,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.684,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9337
|26,9459
|% 0,14
|
|Euro
|29,6379
|29,6462
|% -0,69
|
|Sterlin
|34,5354
|34,7086
|% -0,54
|
|Frank
|30,8907
|31,0768
|% -0,80
|
|Riyal
|7,1607
|7,1966
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-26,71
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|-22,24
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.008
|11.126
|-129,00
|
|Yarım
|5.496
|5.589
|-65,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.794
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,63
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem