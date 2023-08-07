***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.08.2023 15:09
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal bedelli ve 373 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181481
BIST
'
16:067.463
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 62,69
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:0626,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0858
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:0629,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0632
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:061.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MIPAZ
|28,60
|25.486.977
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|256.482.294
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|29.952.912
|% 9,99
|
|MAALT
|720,00
|91.919.937
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|96,95
|329.632.427
|% -8,88
|
|SASA
|59,15
|4.992.750.144
|% -7,43
|
|ENSRI
|10,25
|113.774.107
|% -6,14
|
|THYAO
|264,20
|11.724.195.766
|% 6,19
|
|SASA
|59,15
|4.992.750.144
|% -7,43
|
|KLSER
|53,50
|4.885.417.848
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.402.955.038
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.329.404.653
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.329.404.653
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,77
|2.864.742.031
|% 2,14
|
|ADESE
|1,89
|292.292.394
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,10
|1.917.475.533
|% 0,25
|
|FZLGY
|15,74
|1.698.977.390
|% 7,88
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9946
|26,9998
|% 0,32
|
|Euro
|29,7076
|29,7298
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3720
|34,5444
|% 0,46
|
|Frank
|30,7328
|30,9180
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1746
|7,2106
|% 0,31
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.058
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|-0,65
|