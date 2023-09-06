***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
06.09.2023 11:47
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL nominal bedelli ve 183 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191998
BIST
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13:498.220
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,54
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.159
En Yüksek
8.299
13:4926,8166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0468
|Açılış
|: 26,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,6832
13:4928,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1055
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
13:491.661,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.661,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.651,35
BIST En Aktif Hisseler13:49
|GRNYO
|11,00
|75.828.435
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|195.090.943
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|42.733.580
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|65.475.238
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|249.476.157
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|37.441.736
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|370.365.064
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|394.714
|% -9,92
|
|EKIZ
|39,50
|1.535.201
|% -5,68
|
|KLKIM
|105,30
|285.119.294
|% -5,22
|
|EREGL
|46,50
|5.179.967.277
|% 1,09
|
|IZENR
|73,85
|4.579.456.310
|% 2,86
|
|SASA
|55,00
|4.219.299.078
|% 3,77
|
|SISE
|54,45
|3.836.458.925
|% 1,21
|
|EKGYO
|9,39
|3.522.359.284
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,39
|3.522.359.284
|% -0,53
|
|YKBNK
|17,22
|2.703.018.014
|% 0,47
|
|HALKB
|15,21
|2.098.243.889
|% 3,54
|
|ISCTR
|24,16
|3.175.320.401
|% 2,46
|
|EREGL
|46,50
|5.179.967.277
|% 1,09
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8106
|26,8166
|% 0,17
|
|Euro
|28,8169
|28,8267
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,5638
|33,7322
|% 0,12
|
|Frank
|30,0103
|30,1911
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1274
|7,1631
|% 0,21
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|4,12
|
|Cumhuriyet
|11.254
|11.424
|-21,00
|
|Tam
|11.021
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.527
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,23
|20,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,65
|89,65
|-0,39
|