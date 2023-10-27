***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
27.10.2023 15:45
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal bedelli ve 185 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210911
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0714
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0687
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.816,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 19,64
|Açılış
|: 1.816,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1757
|28,2321
|% 0,25
|
|Euro
|29,8087
|29,8374
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,0540
|34,2248
|% 0,02
|
|Frank
|31,1348
|31,3223
|% -0,20
|
|Riyal
|7,4910
|7,5285
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|23,06
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.817
|19,31
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.041
|12.164
|116,00
|
|Yarım
|6.039
|6.107
|58,00
|
|Çeyrek
|3.010
|3.053
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,88
|0,23
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|2,57
|