***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
18.12.2023 16:30
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal bedelli ve 122 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226555
BIST
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18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0850
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
18:0031,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1663
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7942
En Düşük
31,4643
18:001.889,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.889,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0601
|29,0641
|% 0,29
|
|Euro
|31,7685
|31,7942
|% 0,53
|
|Sterlin
|36,6334
|36,8171
|% 0,04
|
|Frank
|33,3481
|33,5490
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7240
|7,7628
|% 0,28
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|952,98
|954,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.183,15
|1.187,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,26
|2.022,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
-
17:57BYDNR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 502 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
-
17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
-
17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem