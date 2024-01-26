***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
26.01.2024 15:08
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000 TL nominal bedelli ve 154 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243011
BIST
'
17:048.330
En Düşük
|Değişim
|: 1,96%
|| 160,38
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0430,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0723
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0432,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1078
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:041.973,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.973,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TARKM
|742,50
|679.211.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.220.815
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.020.993
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|41,14
|84.436.212
|% -8,74
|
|SAMAT
|51,10
|204.483.866
|% -5,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|THYAO
|257,75
|9.482.106.830
|% 2,18
|
|GUBRF
|146,90
|3.860.369.269
|% 5,68
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|TCELL
|70,00
|3.752.002.727
|% 4,56
|
|EREGL
|43,20
|3.572.325.075
|% 0,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|720.322.802
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,88
|3.062.394.031
|% 0,83
|
|ISCTR
|25,24
|3.124.354.125
|% 1,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3067
|30,3147
|% 0,24
|
|Euro
|32,9777
|32,9911
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5341
|38,7273
|% 0,54
|
|Frank
|34,9908
|35,2016
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0578
|8,0982
|% 0,18
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|906,15
|907,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,09
|949,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,28
|2.023,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 64.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 888 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 184, 64 artarak (% 2.10 ) 8, 971
-
17:15XU100
Endeks 8, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 90, 643.00 milyon TL de
-
17:15CONSE
Yüzde 5.78 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 447, 906 adet işlem
-
17:13BURCE
Yüzde 5.83 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 017 adet işlem