***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.03.2024 21:49
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 2.300.000.000 TL nominal bedelli ve 399 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254098
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1377
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1958
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.102,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 49,49
|Açılış
|: 2.102,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.105,55
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.339.077
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.580.098
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.009.651.721
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3585
|31,3712
|% 0,44
|
|Euro
|34,0148
|34,0625
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,5879
|39,7865
|% 0,71
|
|Frank
|35,3645
|35,5776
|% 0,53
|
|Riyal
|8,3377
|8,3795
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|886,20
|887,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,13
|958,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,47
|83,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.083,83
|2.084,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606