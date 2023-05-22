***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.05.2023 11:48
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal bedelli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152653
BIST
13:084.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,58
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0819,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0821,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0923
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:081.262,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:06
|CANTE
|19,36
|120.178.817
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|169.690.416
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.454.312
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.630.272
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.130.166
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,86
|22.527.455
|% -6,96
|
|RYSAS
|35,50
|32.745.090
|% -6,92
|
|KLSYN
|3,40
|27.734.976
|% -6,85
|
|AVHOL
|28,90
|360.707.179
|% -5,49
|
|THYAO
|134,40
|1.723.752.123
|% 1,36
|
|ASTOR
|50,45
|945.973.166
|% 3,38
|
|SASA
|104,60
|929.582.418
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|921.073.451
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,65
|861.888.871
|% -1,73
|
|EKGYO
|6,30
|705.681.166
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,56
|846.591.878
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,02
|613.184.816
|% -0,88
|
|AKBNK
|14,79
|700.650.449
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,81
|829.705.935
|% 3,35
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8232
|19,8316
|% 0,10
|
|Euro
|21,4908
|21,5092
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5856
|24,7089
|% 0,00
|
|Frank
|22,0566
|22,1895
|% 0,54
|
|Riyal
|5,2688
|5,2952
|% 0,03
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,56
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|37,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.666
|59,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,01
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,15
|