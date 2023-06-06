***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
06.06.2023 17:55
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 700.000.000 TL nominal bedelli ve 163 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156533
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2689
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2091
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.357,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,17
|Açılış
|: 1.357,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5166
|21,5258
|% 1,27
|
|Euro
|23,1015
|23,1097
|% 0,91
|
|Sterlin
|26,6518
|26,7855
|% 1,15
|
|Frank
|23,6143
|23,7565
|% 1,08
|
|Riyal
|5,7213
|5,7500
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.357
|1.357
|16,14
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.514
|4.616
|91,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.308
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,30
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, ASELS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, GRTRK, KLRHO, OYLUM, BURCE, PENTA, KLGYO, ITTFH
-
17:59
MNDRS, ELITE, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında