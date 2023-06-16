***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
16.06.2023 15:53
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 700.000.000 TL nominal bedelli ve 233 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159440
BIST
17:545.493
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,40
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5423,6334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0142
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5425,8220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0415
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:541.489,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.489,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AVHOL
|66,55
|105.349.049
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.856.311
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.057.197
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.117.372
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.439.424
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|181,50
|7.780.181.339
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|EREGL
|36,84
|2.536.499.193
|% 0,66
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,23
|1.771.184.174
|% 0,84
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|KLGYO
|2,94
|328.924.920
|% 2,08
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6239
|23,6334
|% -0,06
|
|Euro
|25,8091
|25,8220
|% -0,16
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.805
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.444
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,24
|0,06
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,25
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem