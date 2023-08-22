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***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

22.08.2023 17:57
***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)


***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 700.000.000 TL nominal bedelli ve 380 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188323


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Cumhuriyet 11.419 11.591 48,00  
Tam 11.206 11.317 71,00  
Yarım 5.620 5.685 36,00  
Çeyrek 2.801 2.842 18,00  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,07  
Gümüş Gr. 20,43 20,45 0,09  
B. Petrol 84,41 84,41 -0,05  
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