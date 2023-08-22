***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.08.2023 17:57
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 700.000.000 TL nominal bedelli ve 380 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188323
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0766
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0547
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.660,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.660,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.790.558
|% 10,00
|
|FZLGY
|24,22
|422.191.415
|% 9,99
|
|TMPOL
|52,95
|82.788.864
|% 9,99
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|ONCSM
|200,00
|160.816.629
|% -7,75
|
|TETMT
|1.293,10
|24.595.616
|% -7,30
|
|NATEN
|215,00
|251.238.952
|% -5,91
|
|KONTR
|269,40
|4.715.863.148
|% 6,06
|
|ASTOR
|128,20
|4.111.112.385
|% -4,97
|
|SDTTR
|384,70
|3.590.952.425
|% -4,89
|
|KLSER
|115,90
|2.629.971.026
|% 9,96
|
|GESAN
|93,25
|1.907.042.169
|% -2,97
|
|TRILC
|14,00
|943.609.154
|% 7,36
|
|IHLGM
|1,42
|88.191.094
|% 0,00
|
|GOKNR
|31,64
|1.838.918.554
|% 9,94
|
|FORMT
|2,98
|161.671.657
|% -1,00
|
|AKFYE
|15,81
|826.396.400
|% -2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1789
|27,2187
|% 0,28
|
|Euro
|29,5335
|29,5454
|% -0,18
|
|Sterlin
|34,5380
|34,7112
|% 0,05
|
|Frank
|30,7992
|30,9847
|% 0,08
|
|Riyal
|7,2314
|7,2677
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.660
|5,94
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.206
|11.317
|71,00
|
|Yarım
|5.620
|5.685
|36,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.842
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,45
|0,09
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem