***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.09.2023 14:23
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL nominal bedelli ve 184 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197306
BIST
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16:468.329
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,60
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:4627,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0637
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:4628,9198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0771
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:461.671,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.671,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TETMT
|2.594,90
|107.931.951
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|145.693.057
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|1.950.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.055.603
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|764.840.601
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|125.566.690
|% -9,94
|
|THYAO
|231,30
|9.319.397.887
|% -0,52
|
|SASA
|50,45
|9.261.529.389
|% 9,91
|
|TUPRS
|169,60
|9.154.429.641
|% 2,17
|
|ISCTR
|25,66
|5.561.317.552
|% 1,99
|
|HEKTS
|25,80
|4.748.430.610
|% 8,13
|
|ZOREN
|5,52
|3.620.116.770
|% 8,88
|
|KATMR
|2,36
|761.573.774
|% -4,84
|
|ADESE
|2,44
|764.840.601
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,08
|1.075.936.201
|% 1,24
|
|ODAS
|12,88
|3.001.613.512
|% 6,53
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2637
|27,2695
|% 0,23
|
|Euro
|28,9083
|28,9198
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1178
|33,2839
|% -0,03
|
|Frank
|29,7294
|29,9085
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2466
|7,2830
|% 0,20
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,17
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.605
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,05
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01OSMEN
Yüzde 4.33 oranında artışla 255.60 lira fiyatla işlem gören hissede 299, 844 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 81 artarak (% 0.30 ) 8, 743
-
16:59XU100
Endeks 8, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 145, 917.00 milyon TL de
-
16:59GLCVY
Yüzde 4.80 oranında artışla 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 687 adet işlem
-
16:58RAYSG
Yüzde 8.51 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 334 adet işlem