***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
10.10.2023 12:02
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL nominal bedelli ve 188 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203722
BIST
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13:298.383
En Düşük
|Değişim
|: 2,32%
|| 189,98
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:2927,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:2929,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1384
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:291.655,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.655,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:27
|YEOTK
|247,50
|370.971.271
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|486.132.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|187.925.123
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|SUNTK
|71,85
|32.605.799
|% -2,77
|
|YKSLN
|15,29
|47.454.457
|% -2,74
|
|REEDR
|22,78
|355.141.014
|% -2,57
|
|ASELS
|42,78
|2.662.371.891
|% -2,51
|
|THYAO
|231,80
|3.101.454.681
|% 2,02
|
|ASELS
|42,78
|2.662.371.891
|% -2,51
|
|YKBNK
|19,25
|2.365.525.951
|% 3,94
|
|ZOREN
|6,49
|2.358.864.182
|% 5,53
|
|TUPRS
|149,20
|2.324.059.359
|% 0,88
|
|ZOREN
|6,49
|2.358.864.182
|% 5,53
|
|KATMR
|3,19
|708.826.212
|% -0,93
|
|SKBNK
|7,60
|1.511.010.926
|% 9,35
|
|ODAS
|13,66
|2.043.433.843
|% 9,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.106.781.756
|% 1,59
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7247
|27,7303
|% 0,22
|
|Euro
|29,4054
|29,4147
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,9029
|34,0729
|% 0,36
|
|Frank
|30,5092
|30,6930
|% 0,31
|
|Riyal
|7,3734
|7,4103
|% 0,18
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,29
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|11.472
|11.645
|100,00
|
|Tam
|11.229
|11.316
|-16,00
|
|Yarım
|5.632
|5.675
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.807
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,01
|88,01
|-0,14
|