***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
08.11.2023 14:44
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL nominal bedelli ve 165 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215696
BIST
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18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,5011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
18:0530,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0534
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.787,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.787,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4820
|28,5011
|% 0,03
|
|Euro
|30,5317
|30,5514
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,9264
|35,1016
|% 0,01
|
|Frank
|31,5462
|31,7362
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5725
|7,6105
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|871,01
|872,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,26
|1.059,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,25
|79,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,28
|1.951,63
|% 0,66
|