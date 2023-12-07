***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
07.12.2023 23:03
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL nominal bedelli ve 151 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223807
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9225
En Düşük
28,9101
18:0531,2565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0086
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2677
En Düşük
31,2198
18:051.886,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.886,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9151
|28,9217
|% 0,01
|
|Euro
|31,2400
|31,2641
|% 0,00
|
|Sterlin
|36,3027
|36,4847
|% 0,30
|
|Frank
|32,9113
|33,1096
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6878
|7,7263
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,77
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|910,84
|912,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,57
|978,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,40
|74,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,21
|2.029,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında