***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
12.01.2024 15:03
***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000 TL nominal bedelli ve 157 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239014
BIST
'
16:418.064
En Düşük
|Değişim
|: 2,13%
|| 168,12
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.064
16:4130,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1092
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4132,9613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0681
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:411.987,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 31,76
|Açılış
|: 1.987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.579.456
|% 9,96
|
|VRGYO
|27,82
|238.728.692
|% 9,96
|
|SEKUR
|26,28
|5.756.447
|% 9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|DIRIT
|11,13
|2.205.719
|% -6,47
|
|KRGYO
|37,04
|86.333.444
|% -6,46
|
|QNBFL
|900,00
|3.413.165
|% -6,15
|
|PGSUS
|721,50
|1.344.707.272
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|EKOS
|54,55
|1.038.889.390
|% 1,02
|
|ASTOR
|102,10
|1.034.888.701
|% 0,10
|
|YEOTK
|214,80
|804.811.710
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|AKFGY
|1,91
|127.084.678
|% 0,00
|
|ODAS
|8,56
|445.693.210
|% 0,23
|
|QUAGR
|3,90
|197.668.761
|% -2,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0927
|30,0969
|% 0,36
|
|Euro
|32,9554
|32,9613
|% -0,21
|
|Sterlin
|38,2785
|38,4705
|% 0,33
|
|Frank
|35,1670
|35,3789
|% 0,35
|
|Riyal
|8,0000
|8,0401
|% 0,33
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|927,77
|929,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,84
|995,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,84
|79,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,19
|2.053,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56BAYRK
Yüzde 9.04 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 176 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, YKBNK
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 58 artarak (% 2.20 ) 7, 167
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, VRGYO, SEKUR, OZSUB, VKING, PKENT, KBORU, OFSYM, KUYAS, DOGUB
-
16:55
BAYRK, KLKIM, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında