***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın fon kullanıcısı olacağı yapıda, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000,-TL'ye kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı amacıyla Bankamız ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174730BIST