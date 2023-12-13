***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kurucusu olduğu AB Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşu 13.12.2023 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225643BIST