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***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2023 21:53
***AKTIF* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kazakhstan Ijara Company Jsc Finansal Kiralama 4224362000 604920000 KZT 14,32 İştirak
Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. Fatura Tahsilatı 241200000 240870001 TRY 99,86 Bağlı Ortaklık
Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta Brokerliği 37000000 37000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Emlak Danışmanlığı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Diğer Finans 100000 99998 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Ödeme Sistemleri 35000000 35000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 50000000 45929575 TRY 91,86 Bağlı Ortaklık
N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. Ödeme Kuruluşu 9000000 8103596 TRY 90,04 Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finansal Kiralama 20000000 6400000 TRY 32 İştirak
Aktiftech Teknoloji A.Ş. Finansal Teknoloji 85000000 85000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AB Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Diğer Finans 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225644


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZSUB 29,48 107.732.148 % 10,00  
EDIP 20,60 191.182.895 % 9,98  
RTALB 15,11 182.661.558 % 9,97  
SKYMD 12,38 21.872.452 % 9,95  
TSGYO 6,89 122.410.579 % 9,89  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9625 29,0027 % 0,02  
Euro 31,4889 31,5979 % 0,84  
Sterlin 36,4111 36,5937 % 0,21  
Frank 33,1452 33,3449 % 0,46  
Riyal 7,7225 7,7612 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,26 23,30 % 0,66  
Platin 930,35 931,68 % 0,66  
Paladyum 975,30 979,15 % 0,66  
Brent Pet. 74,37 74,37 % 0,66  
Altın Ons 2.005,75 2.006,15 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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