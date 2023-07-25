***AKTIF* *AKTVK* *AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 15:43
***AKTIF******AKTVK******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olacağı yapıda, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000,-TL'ye kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı amacıyla Bankamız ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174976
BIST
'
16:256.581
En Düşük
|Değişim
|: -1,71%
|| -114,52
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:2526,9243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0175
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:2529,7339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0131
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:251.694,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.694,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BIENY
|57,75
|1.687.529.714
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.279.712
|% 10,00
|
|OYAYO
|37,26
|12.251.088
|% 9,98
|
|SEYKM
|10,93
|113.938.035
|% 9,96
|
|AZTEK
|48,62
|455.477.608
|% 9,95
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|KONTR
|201,00
|2.419.008.569
|% -9,99
|
|EUPWR
|173,10
|4.815.557.403
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.523.885.626
|% -9,96
|
|GESAN
|91,65
|3.858.451.071
|% -9,79
|
|ASTOR
|101,40
|11.219.218.883
|% -4,97
|
|THYAO
|219,90
|8.988.188.005
|% -0,86
|
|EUPWR
|173,10
|4.815.557.403
|% -9,98
|
|TUPRS
|92,75
|4.158.541.695
|% 0,98
|
|GESAN
|91,65
|3.858.451.071
|% -9,79
|
|ZOREN
|4,04
|1.201.511.936
|% -6,91
|
|YKBNK
|13,16
|3.311.907.299
|% 2,97
|
|EKGYO
|8,22
|1.615.129.516
|% -0,60
|
|ODAS
|10,03
|1.903.221.783
|% -5,29
|
|SKBNK
|2,92
|471.970.705
|% -1,35
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9174
|26,9243
|% -0,06
|
|Euro
|29,7126
|29,7339
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,4053
|34,5779
|% -0,25
|
|Frank
|30,8567
|31,0426
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1586
|7,1945
|% -0,20
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.694
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-55,00
|
|Tam
|11.044
|11.142
|-12,00
|
|Yarım
|5.513
|5.597
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.798
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,27
|21,30
|0,16
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,34
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40ARASE
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 762 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 6, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 114, 124.00 milyon TL de
-
16:39ERCB
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 133.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 475 adet işlem
-
16:38BAGFS
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 412 adet işlem
-
16:37KARTN
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 78.00 lira fiyatla işlem gören hissede 509, 972 adet işlem