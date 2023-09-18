***AKTIF* *AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTIF******AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AKTIFYetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin hukuki durum değerlendirme raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi ektedir. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195589BIST