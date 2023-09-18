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***AKTIF* *AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.09.2023 10:31
***AKTIF* *AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKTIF******AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AKTIF

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin hukuki durum değerlendirme raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195589


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ISBTR 219.304,90 1.315.829 % 10,00  
METUR 13,78 66.622.510 % 9,98  
MIATK 500,20 295.077.106 % 9,98  
TRILC 17,30 254.807.576 % 9,98  
ELITE 47,90 278.342.133 % 9,96  
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Dolar 27,0139 27,0202 % 0,14  
Euro 28,7800 28,8300 % 0,17  
Sterlin 33,4044 33,5720 % 0,29  
Frank 30,0455 30,2265 % 0,35  
Riyal 7,1810 7,2170 % 0,13  
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12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 3,50  
Altın Gr. 1.673 1.673 3,89  
Cumhuriyet 11.306 11.477 -20,00  
Tam 11.076 11.144 11,00  
Yarım 5.555 5.595 5,00  
Çeyrek 2.769 2.798 3,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,20 0,15  
Gümüş Gr. 20,09 20,12 0,12  
B. Petrol 94,30 94,30 0,37  
Seans Raporu 12:56
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