***AKTIF* *AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.09.2023 12:48
***AKTIF******AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [AKTIF]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 150.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196628
BIST
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15:267.843
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 123,23
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:2627,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1290
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:2628,8955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1301
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:261.671,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.671,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.026.530
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|ICUGS
|9,30
|4.710.425
|% -4,91
|
|GEDZA
|22,12
|47.918.076
|% -4,66
|
|THYAO
|226,90
|6.321.303.951
|% 1,61
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|TUPRS
|144,40
|4.116.121.081
|% 2,19
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ADESE
|2,25
|480.963.185
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,86
|1.379.875.798
|% 0,77
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1177
|27,1238
|% 0,48
|
|Euro
|28,8420
|28,8955
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,1413
|33,3075
|% -0,17
|
|Frank
|29,8284
|30,0081
|% -0,22
|
|Riyal
|7,2094
|7,2456
|% 0,56
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-12,43
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.044
|11.128
|-22,00
|
|Yarım
|5.539
|5.587
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,10
|93,10
|-0,43
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
-
15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem
-
15:38OFSYM
Yüzde 5.27 oranında artışla 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 128 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 7, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 86, 530.00 milyon TL de