***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.02.2020 17:05
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYB12115
Nominal Değer (TL)
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
31/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/02/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
29/01/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816744
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9874
En Düşük
5,9764
18:056,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,01
|Açılış
|: 303,36
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7510
|7,7898
|% -1,63
|
|Frank
|6,1721
|6,2092
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-9,72
|
|Altın Gr.
|303
|304
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-1,89
|