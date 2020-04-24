***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.04.2020 12:02
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTIF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYB42112
Nominal Değer (TL)
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/04/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
20/04/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840085
BIST
14:4699.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 967,03
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:466,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:467,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:46388,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,94
|Açılış
|: 388,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.297
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.641.188
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|10.941.229
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|GARAN
|8,15
|513.486.965
|% 0,99
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|SASA
|9,04
|376.527.332
|% 3,67
|
|SOKM
|11,56
|372.144.559
|% 8,75
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|PETKM
|3,47
|317.074.533
|% 1,17
|
|KARSN
|1,61
|123.138.313
|% 2,55
|
|ODAS
|1,62
|118.404.390
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5874
|8,6305
|% 0,47
|
|Frank
|7,1136
|7,1564
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8476
|1,8569
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|0,71
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|11,30
|
|Tam
|2.552
|2.615
|11,60
|
|Yarım
|1.243
|1.276
|5,60
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|22,05
|22,05
|0,72
|