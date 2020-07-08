***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.07.2020 15:00
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYB72119
Nominal Değer (TL)
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/07/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
06/07/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856862
BIST
15:00119.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 216,37
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:006,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8675
En Düşük
6,8525
15:007,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:00398,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,39
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,37
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.239.602
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.321
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.741
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.109.350
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,66
|9.439.695
|% -9,64
|
|SONME
|8,67
|18.246.167
|% -6,27
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|80.162.121
|% -5,95
|
|OZGYO
|2,56
|61.668.172
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|928.419.732
|% -1,44
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|389.693.527
|% 1,06
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,20
|
|Frank
|7,2653
|7,3091
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,90
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.599
|15,40
|
|Tam
|2.655
|2.667
|15,80
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,16
|