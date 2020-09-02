***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.09.2020 14:05
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYB82118
Nominal Değer (TL)
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/09/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
31/08/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872929
BIST
13:541.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:547,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:548,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:54467,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 467,01
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:54
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.791.895
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|KENT
|519,00
|10.641.257
|% -8,30
|
|DOGUB
|4,38
|62.600.659
|% -7,40
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,86
|606.935.544
|% 9,43
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|435.205.295
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|ASELS
|16,77
|390.824.532
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|202.968.225
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,92
|83.332.437
|% 8,24
|
|PETKM
|3,98
|349.657.138
|% 0,51
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3807
|7,3839
|% 0,22
|
|Euro
|8,7555
|8,7611
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8363
|9,8856
|% 0,09
|
|Frank
|8,0773
|8,1260
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|1,31
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|0,64
|
|Çeyrek
|749
|765
|0,31
|