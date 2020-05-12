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***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları

12.05.2020 14:22
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***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )

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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 Nolu Varlık Finansman Fonu
ISIN Kodu
TRPAKY172016
Nominal Değer (TL)
27.850.000
İtfa Tarihi
29/07/2020
Satış Başlangıç Tarihi
13/05/2020
Satış Bitiş Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844413


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 1,76 1.167.538 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.614.909 % 10,00  
TKURU 17,60 219.454 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
IZTAR 7,60 641.372 % 9,99  
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Sterlin 8,6408 8,6841 % -0,65  
Frank 7,1981 7,2414 % -0,55  
Riyal 1,8603 1,8696 % -0,93  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 6,18  
Altın Gr. 384 384 -2,09  
Cumhuriyet 2.472 2.514 -23,60  
Tam 2.544 2.580 -24,20  
Yarım 1.242 1.261 -11,80  
Çeyrek 621 631 -5,90  
Gümüş.Ons 15,51 15,55 0,05  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 -0,03  
B. Petrol 30,57 30,57 0,94  
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