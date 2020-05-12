***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
12.05.2020 14:24
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 Nolu Varlık Finansman Fonu
ISIN Kodu
TRPAKY1E2210
Nominal Değer (TL)
39.900.000
İtfa Tarihi
31/10/2022
Satış Başlangıç Tarihi
13/05/2020
Satış Bitiş Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844431
BIST
14:5699.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.269,11
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.069
En Düşük
97.740
14:566,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0768
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:567,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:56384,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,02
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|640.954
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.357.132
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|IHGZT
|3,61
|7.293.788
|% -5,00
|
|ECILC
|5,42
|550.377.386
|% 9,94
|
|ASELS
|27,22
|422.424.859
|% 1,34
|
|GARAN
|7,80
|395.637.578
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,79
|386.259.992
|% -2,82
|
|MGROS
|33,20
|381.467.383
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,19
|226.612.093
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,32
|166.970.621
|% 6,45
|
|KRDMD
|2,38
|292.880.763
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.327.808
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.281.850
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6388
|8,6821
|% -0,67
|
|Frank
|7,1948
|7,2381
|% -0,60
|
|Riyal
|1,8597
|1,8690
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,63
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.517
|-20,50
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,10
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,30
|
|Çeyrek
|622
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,92
|