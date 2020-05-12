***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
12.05.2020 14:25
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 Nolu Varlık Finansman Fonu
ISIN Kodu
TRPAKY112210
Nominal Değer (TL)
47.800.000
İtfa Tarihi
31/01/2022
Satış Başlangıç Tarihi
13/05/2020
Satış Bitiş Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844435
BIST
14:5699.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.269,11
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.069
En Düşük
97.740
14:566,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0768
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:567,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:56384,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,99
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.735.027
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.106.707
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|435.120.110
|% 1,49
|
|GARAN
|7,81
|411.031.418
|% 0,64
|
|ISFIN
|3,79
|386.561.634
|% -2,82
|
|MGROS
|33,16
|383.155.130
|% 4,94
|
|IHLGM
|1,19
|227.153.302
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,33
|211.061.449
|% 7,26
|
|KRDMD
|2,38
|295.129.769
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.497.283
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.408.955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6408
|8,6841
|% -0,65
|
|Frank
|7,1981
|7,2414
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8603
|1,8696
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
Seans Raporu
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15:03FMIZP
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