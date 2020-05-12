***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
12.05.2020 14:23
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 Nolu Varlık Finansman Fonu
ISIN Kodu
TRPAKY172412
Nominal Değer (TL)
15.800.000
İtfa Tarihi
31/07/2024
Satış Başlangıç Tarihi
13/05/2020
Satış Bitiş Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844417
BIST
15:0899.292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.499,73
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.315
En Düşük
97.740
15:086,9923
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0808
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:087,5950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0543
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:08383,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,02
|Açılış
|: 383,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,06
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.184.731
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,74
|58.338.411
|% -5,84
|
|IHGZT
|3,58
|8.308.899
|% -5,79
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|ECILC
|5,42
|551.775.833
|% 9,94
|
|ASELS
|27,34
|485.285.381
|% 1,79
|
|GARAN
|7,82
|436.705.803
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,78
|388.601.107
|% -3,08
|
|MGROS
|33,28
|386.672.342
|% 5,32
|
|IHLGM
|1,20
|228.439.449
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,33
|232.454.017
|% 7,26
|
|KRDMD
|2,38
|298.489.424
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,60
|73.736.308
|% 5,26
|
|IHLAS
|0,70
|78.773.817
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6205
|8,6638
|% -0,88
|
|Frank
|7,1763
|7,2195
|% -0,85
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-22,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-23,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|0,96
|
Seans Raporu
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15:22OZBAL
Yüzde 5.14 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 325, 687 adet işlem
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15:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, EKGYO, KRDMD
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15:19XU100
Endeks 99, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 7, 854.00 milyon TL de