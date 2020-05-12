***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
12.05.2020 14:24
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 Nolu Varlık Finansman Fonu
ISIN Kodu
TRPAKY112319
Nominal Değer (TL)
33.850.000
İtfa Tarihi
31/01/2023
Satış Başlangıç Tarihi
13/05/2020
Satış Bitiş Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844429
BIST
16:3999.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.761,53
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:396,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0774
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:397,6103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:39383,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,50
|Açılış
|: 383,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.386.636
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.624.159
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|40.163.819
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|21,08
|56.048.184
|% -6,06
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|KRDMA
|2,75
|65.798.437
|% -5,50
|
|GARAN
|7,91
|813.132.519
|% 1,93
|
|ASELS
|27,32
|591.061.985
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|556.604.104
|% 9,94
|
|MGROS
|34,06
|455.470.743
|% 7,78
|
|AKBNK
|5,61
|443.230.658
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|353.330.014
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|238.802.216
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.020.411
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,40
|337.751.032
|% 2,13
|
|IHLAS
|0,69
|84.782.417
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% -0,97
|
|Frank
|7,2041
|7,2475
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8573
|1,8667
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-26,00
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,80
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,68
|
Seans Raporu
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