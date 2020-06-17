***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
17.06.2020 17:17
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
ISIN Kodu
TRSAKYB72146
Nominal Değer (TL)
75.000.000
İtfa Tarihi
09/07/2021
Satış Başlangıç Tarihi
19/06/2020
Satış Bitiş Tarihi
26/06/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851628
BIST
17:37110.894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -46,11
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:376,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:377,7022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:37380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 380,33
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|79.147.886
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|221.280.492
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.281.234
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.074.514
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|8.792.517
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.694.046
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|MSGYO
|2,69
|76.228.504
|% -8,81
|
|ECILC
|6,32
|992.291.241
|% 3,61
|
|GARAN
|8,12
|721.586.768
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,90
|462.504.298
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|427.026.502
|% -1,03
|
|GUSGR
|4,35
|385.821.369
|% 2,59
|
|IEYHO
|0,84
|372.478.896
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,37
|365.925.662
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,90
|462.504.298
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|188.321.570
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,59
|290.507.236
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5515
|8,5943
|% -0,39
|
|Frank
|7,1760
|7,2193
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,06
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|3,50
|
|Tam
|2.535
|2.549
|-0,20
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|1,80
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|-0,72
|
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