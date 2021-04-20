***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
20.04.2021 17:46
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Bono
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
ISIN Kodu
TRFAKYB72135
Nominal Değer (TL)
100.000.000
İtfa Tarihi
29/07/2021
Satış Başlangıç Tarihi
22/04/2021
Satış Bitiş Tarihi
29/04/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929695
BIST
17:331.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
17:338,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
17:339,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
17:33463,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,58
|Açılış
|: 463,12
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler17:33
|JANTS
|709,50
|50.485.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,34
|25.018.235
|% 9,88
|
|ATLAS
|1,89
|15.271.039
|% 9,88
|
|PSDTC
|24,80
|6.114.529
|% 7,83
|
|FADE
|14,40
|42.727.085
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.619.013
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.351.715
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|EREGL
|18,41
|1.374.033.835
|% 1,38
|
|GARAN
|7,13
|1.371.971.124
|% 1,86
|
|PETKM
|6,55
|1.028.955.820
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,29
|680.501.291
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,85
|673.698.499
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,85
|673.698.499
|% -0,54
|
|GARAN
|7,13
|1.371.971.124
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,14
|378.369.551
|% 2,88
|
|TSKB
|1,27
|221.889.804
|% -1,55
|
|PETKM
|6,55
|1.028.955.820
|% -0,91
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1049
|8,1107
|% 0,28
|
|Euro
|9,7695
|9,7785
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2896
|11,3462
|% 0,13
|
|Frank
|8,8314
|8,8846
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,25
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,08
|
|B. Petrol
|67,26
|67,26
|0,21
|