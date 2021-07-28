***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
28.07.2021 18:04
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Bono
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
ISIN Kodu
TRFAKYBK2127
Nominal Değer (TL)
50.000.000
İtfa Tarihi
05/11/2021
Satış Başlangıç Tarihi
30/07/2021
Satış Bitiş Tarihi
06/08/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952357
BIST
17:521.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:528,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5765
En Düşük
8,5341
17:5210,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0075
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:52495,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KATMR
|3,19
|50.704.739
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.957.643
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.960.753
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.474.468
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.071.504
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.489.597
|% -9,91
|
|METUR
|6,80
|105.659.354
|% -5,95
|
|AVHOL
|5,44
|15.203.440
|% -5,72
|
|EDIP
|5,29
|367.147.320
|% -4,86
|
|ANHYT
|9,26
|62.930.400
|% -4,83
|
|GARAN
|8,20
|640.558.803
|% 0,00
|
|THYAO
|12,54
|620.560.713
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,50
|561.935.061
|% 0,13
|
|PETKM
|5,63
|559.935.545
|% 0,90
|
|EREGL
|18,67
|525.153.501
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,27
|319.193.543
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|559.935.545
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,57
|228.513.620
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|322.780.662
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|640.558.803
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5725
|8,5756
|% 0,19
|
|Euro
|10,1220
|10,1297
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8429
|11,9023
|% -0,01
|
|Frank
|9,3186
|9,3747
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,07
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,13
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,13
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem