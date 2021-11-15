***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
15.11.2021 17:49
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Bono
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
ISIN Kodu
TRFAKYB52210
Nominal Değer (TL)
100.000.000
İtfa Tarihi
11/05/2022
Satış Başlangıç Tarihi
17/11/2021
Satış Bitiş Tarihi
24/11/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977833
BIST
17:391.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 64,44
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:3910,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0526
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:3911,5092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0567
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:39601,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,42
|Açılış
|: 601,40
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.066.889
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|747.247.606
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.663.673
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.340.118
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.893.532
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|660.862.273
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,87
|143.602.814
|% -7,99
|
|BASGZ
|14,47
|768.392.464
|% -7,06
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,67
|3.386.843.725
|% -0,84
|
|PETKM
|7,98
|2.002.713.045
|% 4,31
|
|KRDMD
|7,73
|1.397.361.812
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.308.985.008
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.066.889
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|660.862.273
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,23
|592.007.690
|% 6,96
|
|TSKB
|1,71
|807.976.932
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|943.305.898
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,18
|585.931.744
|% 5,83
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0502
|10,0522
|% 0,53
|
|Euro
|11,4975
|11,5092
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,4450
|13,5124
|% 0,48
|
|Frank
|10,8669
|10,9324
|% 0,45
|
|Riyal
|2,6696
|2,6830
|% 0,43
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,65
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 65 artarak (% 4.59 ) 1, 862
-
17:48XU100
Endeks 1, 704 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 98 üstünde . İşlem hacmi 31, 100.00 milyon TL de
-
17:47ZPX30
Yüzde 9.83 oranında artışla 23.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 849 adet işlem
-
17:45HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 384, 189 adet işlem
-
17:40GOZDE
Yüzde 9.74 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 559, 603 adet işlem