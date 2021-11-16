***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
16.11.2021 14:33
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Bono
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
ISIN Kodu
TRFAKYB52228
Nominal Değer (TL)
50.000.000
İtfa Tarihi
18/05/2022
Satış Başlangıç Tarihi
18/11/2021
Satış Bitiş Tarihi
25/11/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978005
BIST
16:231.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,10
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:2310,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1688
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:2311,6325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1964
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:23615,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 12,35
|Açılış
|: 615,04
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ELITE
|19,72
|94.232.182
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|DITAS
|19,73
|39.259.858
|% 9,86
|
|IHAAS
|4,47
|33.696.492
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,01
|11.194.758
|% -8,56
|
|YEOTK
|52,05
|48.868.225
|% -7,05
|
|NUGYO
|10,15
|9.579.313
|% -7,05
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,30
|67.282.697
|% -6,80
|
|GARAN
|12,21
|3.126.828.030
|% 4,99
|
|YKBNK
|3,38
|2.422.708.282
|% -0,29
|
|AKBNK
|7,13
|2.402.096.487
|% 2,30
|
|PETKM
|7,80
|1.821.079.279
|% -1,64
|
|THYAO
|17,70
|1.345.121.634
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,38
|2.422.708.282
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,17
|401.973.253
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.402.096.487
|% 2,30
|
|GARAN
|12,21
|3.126.828.030
|% 4,99
|
|PETKM
|7,80
|1.821.079.279
|% -1,64
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2204
|10,2266
|% 1,68
|
|Euro
|11,6228
|11,6325
|% 1,72
|
|Sterlin
|13,6843
|13,7529
|% 1,77
|
|Frank
|10,9793
|11,0455
|% 1,43
|
|Riyal
|2,7132
|2,7268
|% 1,46
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|8,06
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,54
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.054
|4.156
|108,58
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|52,53
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,26
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,62
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:37TSKB
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 815, 332 adet işlem
-
16:35PENTA
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 165.60 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 800 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 88 kaybederek (% -0.26 ) 1, 855
-
16:34XU100
Endeks 1, 696 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 28, 012.00 milyon TL de
-
16:34HEDEF
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 618, 872 adet işlem