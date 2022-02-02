***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
02.02.2022 17:46
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Bono
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
ISIN Kodu
TRFAKYB42237
Nominal Değer (TL)
75.000.000
İtfa Tarihi
22/04/2022
Satış Başlangıç Tarihi
04/02/2022
Satış Bitiş Tarihi
11/02/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999033
BIST
12:591.997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.988
12:5913,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1149
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
12:5915,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1125
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
12:59787,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,00
|Açılış
|: 787,73
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler12:57
|PKENT
|369,20
|31.976.999
|% 9,98
|
|SERVE
|17,17
|443.152
|% 9,09
|
|GARFA
|14,10
|2.873.986
|% 8,55
|
|PARSN
|38,54
|79.869.122
|% 7,65
|
|YEOTK
|67,85
|97.913.649
|% 7,10
|
|ORCAY
|57,25
|29.206.386
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|6.996.029
|% -9,97
|
|KAPLM
|52,50
|7.109.779
|% -6,42
|
|MRSHL
|234,20
|2.897.838
|% -5,18
|
|BURCE
|33,20
|12.502.995
|% -5,14
|
|THYAO
|28,06
|1.490.138.693
|% 0,94
|
|GARAN
|12,05
|992.962.179
|% -1,95
|
|YKBNK
|4,21
|913.825.829
|% -2,77
|
|KRDMD
|11,66
|652.347.607
|% -0,34
|
|AKBNK
|7,97
|482.623.036
|% -1,85
|
|YKBNK
|4,21
|913.825.829
|% -2,77
|
|TSKB
|1,57
|198.600.007
|% -2,48
|
|GARAN
|12,05
|992.962.179
|% -1,95
|
|AKBNK
|7,97
|482.623.036
|% -1,85
|
|KRDMD
|11,66
|652.347.607
|% -0,34
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5768
|13,5847
|% 0,82
|
|Euro
|15,3406
|15,3542
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,3507
|18,4427
|% 0,65
|
|Frank
|14,6576
|14,7459
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6073
|3,6253
|% 0,74
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,70
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|2,00
|
|Tam
|5.201
|5.333
|3,18
|
|Yarım
|2.514
|2.580
|1,54
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|88,74
|88,74
|-0,73
|